Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:38, 3 сентября 2024Экономика

В России стало меньше фальшивых денег

Центробанк РФ: число банкнот с признаками подделки сократилось на 30,7 %

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России стало меньше фальшивых денег — во втором квартале количество банкнот Банка России с признаками подделок сократилось на 30,7 процента в годовом выражении. Такие данные приводятся в обзоре Центробанка РФ «О наличном денежном обороте».

Всего в апреле-июне было выявлено 2081 фальшивая банкнота. Заметно уменьшилось и число монет, имеющих признаки подделки — на 40 процентов, до 39 штук.

Материалы по теме:
«Пообещать такое было безумием» Крупнейший банк США обманули мошенники. Как они одурачили его на миллионы долларов?
«Пообещать такое было безумием»Крупнейший банк США обманули мошенники. Как они одурачили его на миллионы долларов?
27 апреля 2023
«Девальвации не будет!» 25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
«Девальвации не будет!»25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
17 августа 2023

Регулятор рассказал, что по состоянию на 1 июля в России незначительно увеличилась сумма находящихся в обращении наличных рублей — на 0,3 процента, до 17,926 триллиона. Количество купюр в обращении к концу второго квартала достигло 8,1 миллиарда штук, что на 5,2 процента больше, чем годом ранее.

Осенью 2023 года «Гознак» заявил, что обновленные купюры номиналом одна тысяча и пять тысяч рублей имеют усиленную защиту от подделок по сравнению с предыдущими версиями благодаря существенно переработанному защитному комплексу. Новые банкноты содержат «наиболее высокотехнологичные и надежные признаки, которые сейчас легко проверить без специального оборудования, и при этом крайне трудно, если вообще возможно, подделать», рассказали в компании.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший вице-президент России заявил о производстве топлива для ВСУ из российской нефти

      Шуфутинского потребовали признать народным артистом России

      Великобритания внесла рекордную сумму в фонд помощи Украине

      Россиянам назвали запрещенные для возведения в ипотеку постройки

      Египтянин заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО

      Москвичам назвали время прихода дождей

      Россиянина без признаков жизни нашли в канаве в Таиланде со следами пыток

      В Россию привезут северокорейское пиво

      В Пентагоне оценили возможность передачи Украине ракет большой дальности

      Заместитель генсека НАТО подал в отставку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше