Центробанк РФ: число банкнот с признаками подделки сократилось на 30,7 %

В России стало меньше фальшивых денег — во втором квартале количество банкнот Банка России с признаками подделок сократилось на 30,7 процента в годовом выражении. Такие данные приводятся в обзоре Центробанка РФ «О наличном денежном обороте».

Всего в апреле-июне было выявлено 2081 фальшивая банкнота. Заметно уменьшилось и число монет, имеющих признаки подделки — на 40 процентов, до 39 штук.

Регулятор рассказал, что по состоянию на 1 июля в России незначительно увеличилась сумма находящихся в обращении наличных рублей — на 0,3 процента, до 17,926 триллиона. Количество купюр в обращении к концу второго квартала достигло 8,1 миллиарда штук, что на 5,2 процента больше, чем годом ранее.

Осенью 2023 года «Гознак» заявил, что обновленные купюры номиналом одна тысяча и пять тысяч рублей имеют усиленную защиту от подделок по сравнению с предыдущими версиями благодаря существенно переработанному защитному комплексу. Новые банкноты содержат «наиболее высокотехнологичные и надежные признаки, которые сейчас легко проверить без специального оборудования, и при этом крайне трудно, если вообще возможно, подделать», рассказали в компании.