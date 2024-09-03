Волки-людоеды растерзали еще одного ребенка

В Индии волки-людоеды снова растерзали трехлетнего девочку и ранили трех женщин

За первые два дня сентября волки-людоеды совершили еще несколько нападений на людей в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает информационное агентство ANI.

В воскресенье, 1 сентября, волки ранили двух женщин и растерзали трехлетнюю девочку. Нападение на ребенка произошло в четвертом часу ночи. Мать, разбуженная плачем младшей дочери, поняла, что старшая исчезла. «Мы погнались за волком, но он убежал, — рассказывает она. — У нас из-за бедности даже дверей нет».

Тело нашли в километре от деревни, пишет издание Indian Express. Волки успели съесть руки пропавшей девочки.

В понедельник, 2 сентября, нападения продолжились. Утром волки ворвались в дом, расположенный в другой деревне, и покусали престарелую женщину. Ее доставили в больницу с ранами на шее, рте и ушах.

Стая азиатских волков с весны держит в страхе жителей округа Бахрайч в штате Уттар-Прадеш. Нападения начались еще в марте, но в последние недели ситуация приняла катастрофический оборот. Волки растерзали десять человек, причем восьмерых из них — после 17 июля. Более 50 человек сумели спастись, но получили различные травмы. Департамент лесного хозяйства выследил и изловил четырех волков, еще двое остаются на свободе.