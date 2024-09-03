Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в откровенном виде

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Манекенщица, известная как одна из «ангелов» Victoria's Secret, опубликовала фото в ярко-розовом купальнике, включающем бюстгальтер с треугольными чашками. Помимо этого, звезда надела ковбойскую шляпу из денима бренда Miu Miu.
Кроме того, свой образ возлюбленная актера Джейсона Стэйтема разнообразила многочисленными аксессуарами. Так, ее внешний вид дополняли серьги, колье, браслет и кольцо золотого оттенка. Вдобавок Хантингтон-Уайтли отказалась от косметики на лице.
В августе возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась обнаженной в постели. При этом она прикрыла обнаженную грудь рукой и набросила одеяло на ноги.