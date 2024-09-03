Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в откровенном виде

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в купальнике

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица, известная как одна из «ангелов» Victoria's Secret, опубликовала фото в ярко-розовом купальнике, включающем бюстгальтер с треугольными чашками. Помимо этого, звезда надела ковбойскую шляпу из денима бренда Miu Miu.

Фото: @rosiehw

Кроме того, свой образ возлюбленная актера Джейсона Стэйтема разнообразила многочисленными аксессуарами. Так, ее внешний вид дополняли серьги, колье, браслет и кольцо золотого оттенка. Вдобавок Хантингтон-Уайтли отказалась от косметики на лице.

В августе возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась обнаженной в постели. При этом она прикрыла обнаженную грудь рукой и набросила одеяло на ноги.

