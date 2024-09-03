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10:28, 3 сентября 2024Забота о себе

Врач назвал неприятные запахи от тела признаком серьезных заболеваний

Терапевт Галкин: запах протухшего мяса от тела может говорить о болезнях печени

Фото: Alena Lom / Shutterstock / Fotodom

Терапевт, невролог Андрей Галкин назвал появление неприятного запаха от тела признаком развития серьезных заболеваний. О каких патологиях они могут свидетельствовать, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Галкин предупредил, что труднее всего скрыть с помощью душа, дезодоранта или духов запах гниющей рыбы, плесени, шерсти и протухшего мяса от тела. Первый, по его словам, предупреждает о наличии триметиламинурии, в то время как сладковатый аромат яблок с нотками гнили может говорить о наличии инфекционной болезни — дифтерии. Шерстяной же шлейф типичен для людей, страдающих от проблем с надпочечниками и щитовидной железой, а запах протухшего мяса — о заболеваниях печени, добавил терапевт.

Запах ацетона появляется при нарушениях работы печени, отравлениях, сахарном диабете, проблемах с почками

Андрей Галкинтерапевт, невролог

Если же человек постоянно чувствует запах кошачьей мочи, но животного у него нет, ему необходимо обратиться к врачу для обследования, так как подобный аромат может сигнализировать о развитии туберкулеза или проблем с пищеварением, предупредил Галкин.

Также врач призвал взрослых не игнорировать неприятные запахи, исходящие от детей. Он объяснил, что запах кленового сиропа является одним из признаков лейциноза, запах мышей — фенилкетонурии.

В заключение Галкин призвал обращаться за медицинской помощью при появлении неприятных запахов от тела, ведь устранить их можно, только избавившись от первопричины. Если речь идет о серьезных заболеваниях, связанных с гормонами, любое промедление может привести к необратимым последствиям, подытожил эксперт.

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