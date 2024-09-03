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15:25, 3 сентября 2024Забота о себе

Врач развеяла три мифа о раке

Гинеколог Илюхина рассказала, что голодание не помогает излечиться от рака

Фото: Unsplash

Гинеколог Татьяна Илюхина развеяла несколько мифов о лечении рака. Три распространенных заблуждения врач перечислила в своем Telegram-канале.

В частности, доктор назвала мифом утверждение о том, что голодание помогает излечиться от рака. Она объяснила, что в действительности голодание провоцирует сильнейший стресс, а онкологические заболевания и сами по себе — испытание для организма. «Голодание неминуемо приводит к нарушениям функции органов, к снижению защитных функций, к недостаточности питательных веществ, необходимых для борьбы с раком. Раковые клетки всегда найдут себе питание, отберут как у здоровых, так и у ослабленных клеток на фоне голодания», — предупредила гинеколог.

Только сбалансированный рацион поможет сохранить силы для борьбы с раковыми клетками

Врач также заверила, что людям с онкологией можно есть мясо и другие белковые продукты, вопреки распространенному заблуждению. По ее словам, белок — это строительный элемент, помогающий организму восстанавливаться. Отказ же от белковой может привести к необратимым процессам, уточнила доктор.

Кроме того, она назвала заблуждением утверждение о том, что при онкологии нужно исключить из рациона сахар, так как он подпитывает злокачественные клетки. На самом же деле, сказала Илюхина, глюкоза — основной источник энергии, которая нужна организму постоянно, а особенно во время болезни.

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      Вера Владзиевская
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