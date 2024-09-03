ВСУ признали гибель украинских военных при российском ударе по Полтаве

ВСУ признали гибель украинских военных после удара ВС России по Полтаве

При ударе Вооруженных сил (ВС) России по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве погибли украинские военные. Потерю своих бойцов признали в Сухопутных войсках ВСУ, сообщив об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Есть десятки погибших и сотни раненых. Мы потеряли мужественных украинцев, наших братьев и сестер, военнослужащих», — говорится в заявлении.

3 сентября российские военные при помощи ракеты «Искандер» нанесли удар по учебному центру ВСУ в Полтаве во время построения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады. Сообщалось, что в это время на базе центра могли находиться проводившие обучение украинских солдат иностранные наемники.

Позднее супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что потери в результате удара по Полтаве составили 47 человек. Еще более 200 человек получили ранения.