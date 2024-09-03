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19:59, 3 сентября 2024Бывший СССР

ВСУ признали гибель украинских военных при российском ударе по Полтаве

ВСУ признали гибель украинских военных после удара ВС России по Полтаве
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

При ударе Вооруженных сил (ВС) России по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве погибли украинские военные. Потерю своих бойцов признали в Сухопутных войсках ВСУ, сообщив об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Есть десятки погибших и сотни раненых. Мы потеряли мужественных украинцев, наших братьев и сестер, военнослужащих», — говорится в заявлении.

3 сентября российские военные при помощи ракеты «Искандер» нанесли удар по учебному центру ВСУ в Полтаве во время построения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады. Сообщалось, что в это время на базе центра могли находиться проводившие обучение украинских солдат иностранные наемники.

Позднее супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что потери в результате удара по Полтаве составили 47 человек. Еще более 200 человек получили ранения.

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      Екатерина Грищенко
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