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06:31, 3 сентября 2024Наука и техника

Windows 11 впервые стала популярнее Windows 10 среди геймеров

Большинство пользователей Steam впервые выбрали Windows 11 вместо Windows 10

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Windows 11 впервые в истории стала самой популярной ОС среди пользователей игрового сервиса Steam. Эта информация следует из отчета на сайте площадки.

Согласно данным за август, доля пользователей Windows 11 составила 49,17 процента. Доля Windows 10, которые впервые за много месяцев потеряла лидерство, снизилась дор 47,09 процента. Таким образом, большая часть ПК-геймеров предпочла актуальную операционную систему Microsoft.

«Число пользователей Windows 11 растет с апреля, в то время как пользовательская база Windows 10 сокращается», — прокомментировали цифры Steam журналисты издания TechSpot. При этом они отметили, что игровая площадка собирала данные только тех геймеров, которые дали на это согласие.

Согласно отчету, Windows остается ведущей игровой платформой среди всех операционных систем — ее доля составляет 96,78 процента. На втором месте находится Linux, на третьем — macOS. Их доли составили 1,92 и 1,3 процентов соответственно.

В мае опрос Steam показывал, что 51 процент геймеров пользуется Windows 11. Доля актуальной Windows 10 в конце весны составляла 45 процентов.

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      Андрей Ставицкий
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