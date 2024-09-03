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12:24, 3 сентября 2024Интернет и СМИ

В США заявили о достижении украинскими военными предела возможностей

WSJ: украинские военные достигли предела возможностей

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинские военные достигли предела возможностей. Об этом говорится в материале газеты The Wall Street Journal (WSJ), базирующейся в США.

В статье утверждается, что Военно-воздушные силы Украины достигли предела возможностей.

Также заявляется, что Киев потерял лучших украинских пилотов еще до поставок истребителей F-16. Уточняется, что пилота Андрея Пильщикова с позывным Джус не стало в августе прошлого года. Его коллега Алексей Месь с позывным Moonfish попал в авикатастрофу в августе этого года и не выжил.

Ранее норвежское издание ABC Nyheter сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в сложном положении в Донбассе. Помимо этого, стало известно об угрозе обрушения украинских линий обороны.

Перед этим ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что неудачи ВСУ в Курской области могут означать приближающийся конец правления президента страны Владимира Зеленского. Он также указал, что российские войска прорвали давнюю украинскую оборону на востоке.

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      Олег Давыдов
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