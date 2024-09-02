На Западе предрекли начало конца для Зеленского из-за неудач ВСУ в Курской области

Боуз: провал ВСУ в Курской области может стать началом конца для Зеленского

Неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области могут означать приближающийся конец правления президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«После провала [ВСУ] в Курской области российские войска прорвали давнюю украинскую оборону на востоке. Украинские города и деревни, принадлежащие стране с 2014 года, занимают ежедневно. Курск, как и предполагалось, может стать настоящим началом конца Зеленского», — предрек западный журналист.

Ранее Боуз заявил, что истощение запасов помощи Польши Украине стало плохой новостью для Зеленского. Ранее с таким заявлением выступил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

До этого ирландский журналист назвал атаку ВСУ на Курскую область идиотским решением Зеленского. По словам Боуза, оно отодвинуло мирные переговоры.