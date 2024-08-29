На Западе назвали заявление Польши о помощи Украине плохой новостью для Зеленского

Боуз назвал заявление Польши о помощи Украине плохой новостью для Зеленского

Ирландский журналист Чей Боуз назвал слова Варшавы об истощении запасов помощи Киеву плохой новостью для президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение он выразил в соцсети X.

Боуз прокомментировал заявление Польши о том, что страна передала Украине все что могла. «Сначала Германия сократила финансирование Украины. Теперь и у Польши есть плохие новости для Зеленского», — написал западный журналист.

О том, что запасы помощи Украине истощились, ранее сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он также отметил, что Киеву нужно осознать потребность Варшавы в сохранении собственного военного потенциала.

Перед этим Косиняк-Камыш заявил, что Польша не может передать Украине свои МиГ-29 до получения новых истребителей, которые начнут поступать в 2026 году. По словам главы ведомства, Варшава оказала Киеву ту военную помощь, которую могла.