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20:12, 3 сентября 2024Мир

Захарова оценила угрозу диктатуры в ЕС

Захарова: ЕС взял курс на установление диктатуры евроинститутов
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) взял курс на установление диктатуры евроинститутов, о чем говорит перенос неформальных встреч глав внешнеполитических ведомств стран сообщества из Будапешта в Брюссель. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте министерства.

«Это недвусмысленный сигнал всему миру: Евросоюз взял курс на установление режима диктатуры евроинститутов, подчинение стран — членов ЕС и их народов. Призывы к мирному решению конфликта предаются анафеме, а страны, придерживающиеся позиций реализма, жестко и демонстративно наказывают», — рассказала дипломат.

Захарова также подчеркнула, что нынешнее руководство Евросоюза проводит последовательный курс по навязыванию русофобии во всех странах объединения.

Ранее стало известно, что председательство Венгрии сняло с обсуждения на встрече постоянных представителей стран ЕС тему использования замороженных активов России для помощи Украине. При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на неформальной встрече глав МИД стран европейского объединения объявил, что Евросоюз отправил на нужды Украины первый транш доходов от размещения замороженных российских активов.

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      Максим Габриелян
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