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19:16, 4 сентября 2024Наука и техника

ИИ изменит процесс написания научных статей

ИИ поможет ученым быстрее выбирать наиболее значимые научные статьи

Фото: DC Studio / freepik

Искусственный интеллект пригодится для ускоренного рецензирования научных статей в ближайшем будущем. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале European Journal of Emergency Medicine.

По словам доктора медицины и главного редактора журнала Journal of the American Medical Association Говарда Баухнера, в ближайшее время новые технологии изменят процесс написания и публикации научных работ. Баухнер полагает, что ИИ поможет повысить импакт-фактор или показатель цитируемости статей конкретного издания.

В исследовании автора говорится, что рецензирование научных статей с каждым годом становится все сложнее и постоянно требует больших ресурсов. Говард Баухнер считает, что через ИИ можно будет «прогонять» все написанные статьи. Материалы, которые получат хорошую оценку нейросети, будут отправлены на внешнюю экспертизу с участием научной комиссии.

По словам ученого, ИИ не заменит редакторов или рецензентов, а скорее предоставит дополнительную информацию о качестве той или иной статьи. «Исследователи, рецензенты, редакторы и спонсоры должны приветствовать помощь, которую окажет ИИ», — добавил Баухнер.

В начале сентября аналитик агентства Gartner Рита Саллам заявила, что треть всех запущенных ИИ-проектов к 2025 году будет закрыта. По словам Саллам, это связано с высокой стоимостью запуска проектов и пользой, которую сложно оценить.

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      Андрей Ставицкий
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