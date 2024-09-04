Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:29, 4 сентября 2024Наука и техника

Генеративный ИИ назвали дорогим удовольствием

Gartner: треть всех проектов искусственного интеллекта будет заброшена

Фото: Syda Productions / Shutterstock / Fotodom

Аналитик агентства Gartner Рита Саллам оценила будущее проектов генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Исследование опубликовано на сайте компании.

По оценке Саллам, на фоне интереса к ИИ количество связанных с ним проектов растет каждый месяц. Однако в ближайший год стартапы и крупные корпорации закроют часть из них. Аналитик считает, что по меньшей мере треть всех проектов GenAI будет заброшена уже в 2025 году.

В отчете Рита Саллам назвала генеративной ИИ дорогим удовольствием. Об этом могут не подозревать представители бизнеса, когда начинают увлекаться новыми технологии. Так, стоимость запуска обычного ИИ-приложения специалисты Gartner оценили в 100-200 тысяч долларов, модели ИИ — до 1 миллиона долларов, медицинского GenAI — 8-20 миллионов долларов.

Саллам подчеркнула, что прибыль от ИИ нельзя точно оценить, поэтому многие компании разочаровываются в технологии. Также некоторые из них не могут адекватно оценить риски. В заключение эксперт отметила, что после запуска ИИ-проекта нужно набраться терпения, так как видимая польза придет не сразу.

В конце лета стало известно, что американские полицейские начали в рамках эксперимента пользоваться искусственным интеллектом для написания отчетов. Сообщается, что ИИ смог сократить время, выделяемое на работу с документами, до нескольких секунд.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Украины подал в отставку. Кто может занять его место и как на это отреагировали в России?

      Экс-глава МИД Австрии стала амбассадором по сохранению амурского тигра в России

      В Москве начала отступать жара

      В Казахстане закрыли село на карантин из-за сибирской язвы

      Ляйсан Утяшева показала внешность без макияжа

      Верховная Рада отменила заседания на фоне перезагрузки правительства

      В МИД приравняли провокации против миротворцев в ПМР к атаке на Россию

      Полковника ВСУ Храпача осудили за организацию обстрелов Белгородской области

      МВД России предложило правительству законопроект о наказании для дропперов

      Морпехи уничтожили украинскую ДРГ в стрелковом бою в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше