Генеративный ИИ назвали дорогим удовольствием

Gartner: треть всех проектов искусственного интеллекта будет заброшена

Аналитик агентства Gartner Рита Саллам оценила будущее проектов генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Исследование опубликовано на сайте компании.

По оценке Саллам, на фоне интереса к ИИ количество связанных с ним проектов растет каждый месяц. Однако в ближайший год стартапы и крупные корпорации закроют часть из них. Аналитик считает, что по меньшей мере треть всех проектов GenAI будет заброшена уже в 2025 году.

В отчете Рита Саллам назвала генеративной ИИ дорогим удовольствием. Об этом могут не подозревать представители бизнеса, когда начинают увлекаться новыми технологии. Так, стоимость запуска обычного ИИ-приложения специалисты Gartner оценили в 100-200 тысяч долларов, модели ИИ — до 1 миллиона долларов, медицинского GenAI — 8-20 миллионов долларов.

Саллам подчеркнула, что прибыль от ИИ нельзя точно оценить, поэтому многие компании разочаровываются в технологии. Также некоторые из них не могут адекватно оценить риски. В заключение эксперт отметила, что после запуска ИИ-проекта нужно набраться терпения, так как видимая польза придет не сразу.

В конце лета стало известно, что американские полицейские начали в рамках эксперимента пользоваться искусственным интеллектом для написания отчетов. Сообщается, что ИИ смог сократить время, выделяемое на работу с документами, до нескольких секунд.