Полиция США начала использовать ИИ для написания отчетов

ABC News: ИИ сократил написание полицейского отчета до нескольких секунд

Американские полицейские начали в рамках эксперимента пользоваться искусственным интеллектом (ИИ) для написания отчетов. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Пилотный проект запустили в отделениях полиции Оклахома-Сити, штат Оклахома. Офицеры начали использовать специального чат-бота, который анализирует снятое на нательные камеры видео и на основе записи составляет отчет. По словам сержанта полиции Мэтта Гилмора, ИИ может написать отчет об инциденте за восемь секунд, тогда как полицейский мог потратить на него долгие часы.

Технологию разработали в компании Axon, которая также выступает ведущим поставщиком нательных камер для полиции США. ИИ работает примерно по тому же принципу, что и чат-бот ChatGPT. «Тратить половину дня на бумажки — это просто утомительная часть работы, которую полицейские ненавидят», — отметил генеральный директор Axon Рик Смит.

Смит подчеркнул, что в настоящий момент ИИ составляет отчеты только по незначительным инцидентам и правонарушениям. Создатели технологии и руководство полиции опасаются, что написанный чат-ботом отчет может не принять суд — особенно если речь идет о серьезном преступлении.

По словам опрошенных телеканалом полицейских, ИИ значительно облегчил их работу. «Составленный за секунды отчет был написан идеально, нечего менять», — рассказал о своем опыте взаимодействия с чат-ботом офицер Мэтт Гилмор.

В середине июля источники Reuters рассказали, что стартап OpenAI начал работу над секретной моделью искусственного интеллекта. Согласно сообщению, модель способна «думать как человек» и вести «глубокое исследование».