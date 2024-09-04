Опубликован исходный код Android 15

Google завершила работу над Android 15 и опубликовала исходный код ОС

Корпорация Google завершила работу над Android 15 и опубликовала исходный код операционной системы. Об этом специалисты компании сообщили в блоге Android.

Представители IT-гиганта рассказали, что исходный код ОС доступен для изучения разработчикам в репозитории Android Open Source Project (AOSP). По словам журналистов издания Neowin, факт публикации кода означает, что операционная система в обозримом будущем появится на смартфонах пользователей.

«Доступ к открытому исходному коду позволяет любому человеку развивать и вносить вклад в Android, что приводит к созданию более разнообразных и инновационных устройств», — отметили в корпорации. В Google также пообещали, что ОС станет доступной для скачивания в ближайшие недели.

Первыми публичную версию Android 15 получат владельцы смартфонов Google Pixel. Затем операционную систему смогут скачать пользователи устройств Samsung, Honor, Iqoo, Lenovo, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, Vivo и Xiaomi. Журналисты Neowin предположили, что самыми первыми финальную версию Android 15 получат владельцы флагманских гаджетов.

В конце августа выяснилось, что Google отложила выпуск публичной версии ОС Android 15 на несколько месяцев. Инсайдер Мишаал Рахман заявил, что сроки выхода Android 15 могут измениться, так как у компании нет четкого графика.