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13:05, 4 сентября 2024Экономика

Проблемы российского автопрома объяснили

Профессор Онищенко заявил, что России нужно производить автомобили с нуля

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

России стоило бы заняться производством автомобилей с нуля, одновременно с этим интегрируясь в мировой автомобильный рынок. Об этом в разговоре с «Царьградом» заявил профессор МГТУ имени Н.Э. Баумана, доктор технических наук Дмитрий Онищенко.

Объясняя проблемы российского автопрома, он указал, что Россия последние годы существует в условиях ограничений. В то же время, по словам специалиста, многие мировые производители объединялись. «И, естественно, разработать платформу вдвоем-втроем проще и дешевле. Мы же, страна с населением порядка 150 миллионов человек, говорили о том, что у нас слишком маленький рынок, чтобы иметь свои автомобильные платформы», — отметил Онищенко.

При этом Россия может пойти по пути Словакии, «которая завалила весь мир "Шкодами"», сказал он. Создание автомобилей с нуля позволит сохранить и усилить русскую инженерную школу, считает эксперт. «Но в любом случае нужно объединяться и смотреть, перенимать опыт, в том числе и Китая. Потому что там смогли за 20 лет отстроить свой автопром, который сейчас очень успешно развивается», — подчеркнул профессор.

Одной из главных проблем России он назвал нехватку квалифицированных кадров.

Ранее в России предложили создать специальную госкорпорацию, ответственную за развитие отечественной автомобильной промышленности, под условным названием «Росавто». Такая структура могла бы заняться планированием производства автомобилей и комплектующих, разрабатывать новые модели и технологии, а также распределять заказы между предприятиями, заявил президент ассоциации «Российские автодилеры» Алексей Подщеколдин.

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