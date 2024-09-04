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19:18, 4 сентября 2024Культура

Бывшая жена Моргенштерна ответила на его пост про глубокую депрессию

Экс-супруга рэпера Моргенштерна ответила на его заявление о глубокой депрессии

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывшая супруга рэпера Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом) Дилара ответила на его публикацию, в которой музыкант признался, что находится в глубокой депрессии. Свой пост девушка опубликовала в Telegram-канале.

По мнению Дилары, в словах рэпера мало искренности, а в его извинения она не верит.

«Ты лицемер, мать продашь за одобрение общества. Ты плевал на всех. Ты пытаешься манипулировать обществом. Если ты сам веришь в свою ложь, спустись на землю. Ты не хочешь меняться, ты хочешь внимания», — поделилась она.

Свою эмоциональную речь девушка завершила обращением к артисту.

«Ты самый плохой и беспринципный человек из всех, кого я знала», — подытожила Дилара.

Ранее сообщалось, что психиатр и нарколог прокомментировал заявления Моргенштерна.

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      Андрей Шеньшаков
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