Объем ФНБ в августе снизился

Минфин сообщил о снижении объема Фонда национального благосостояния

За последний месяц объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) снизился с 12,277 триллиона рублей по состоянию на 1 августа до 12,166 триллиона. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

Ликвидная часть фонда выросла в рублевом выражении — с 4,665 триллиона до 4,855 триллиона, но сократилась в долларовом — с 54,037 миллиарда до 53,236 миллиарда. Объем китайских юаней снизился с 226,532 миллиарда до 223,782 миллиарда, а золота — с 298,84 тонны до 293,188 тонны.

Также сегодня Минфин сообщил о падении в августе доходов от продажи нефти и газа более чем на четверть, до 778,6 миллиарда рублей. Это третий худший результат за год.

Ранее бывший министр финансов и банкир Михаил Задорнов назвал три основные причины высокой инфляции в России. Одной из них, помимо рекордной безработицы и ситуации на рынке жилья, стали активные расходования средств ФНБ.