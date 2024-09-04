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12:45, 4 сентября 2024Мир

Глава МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на Запорожскую АЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси с делегацией прибыл на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Во вторник Гросси встретился с главой минэнерго Украины Германом Галущенко, председателем украинской госинспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым и с главой "Энергоатома" Украины Олегом Котиным. Ожидается, что на этой неделе генеральный директор МАГАТЭ встретится с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Калининграде», — отмечается в материале агентства.

2 сентября Гросси сообщил, что отправился на Запорожскую АЭС. Он отметил, что цель визита — «продолжить помощь и помочь предотвратить ядерную аварию».

Также 27 августа Гросси провел осмотр Курской АЭС. В ходе проверки на электростанции были обнаружены следы атак дронов. После этого он заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента.

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      Максим Габриелян
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