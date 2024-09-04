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10:04, 4 сентября 2024Наука и техника

Мантуров рассказал о работах по «Луне-26»

Мантуров: работы по станции «Луна-26» ведутся согласно графику

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Работы по российской автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-26» ведутся согласно графику, рассказал в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) первый вице-премьер России Денис Мантуров. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас работы идут в соответствии с графиком, исходя из базового сценария запуска нового аппарата в 2027 году», — заявил чиновник, допустив, что запуск АМС может состояться раньше — в 2026 году, над чем работает госкорпорация «Роскосмос».

В августе госкорпорация сообщила, что Научно-производственное объединение (НПО) имени Семена Лавочкина на выставке Egypt Airshow 2024, которая с 3 по 5 сентября проходит в Египте, представит макет спутника «Беркут-ВР» в масштабе 1:3. Также на мероприятии НПО покажет макеты АМС «Луна-26» и разгонного блока «Фрегат-СБ».

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      Иван Потапов
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