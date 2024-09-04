МИД России поблагодарил Индию за позицию по мирным переговорам по Украине

Захарова: Россия ценит позицию Индии по месту и времени переговоров по Украине

Россия ценит позицию Индии по выбору места и времени мирных переговоров по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube-канале ведомства.

«В чем суть позиции Индии и ее руководства, этого никак не может понять Зеленский, а суть этой позиции заключается в том, что решение о месте и времени запуска мирных переговоров является прерогативой двух сторон конфликта», — отметила дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также поблагодарила премьер-министра Индии Нарендру Моди за стремление внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса.

Ранее стало известно, что Индия отказалась проводить саммит по урегулированию конфликта на Украине из-за исключения России из переговорного процесса. По данным агентства Bloomberg, индийский премьер «с опаской» относится к украинской инициативе провести саммит без российской стороны.