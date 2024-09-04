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11:30, 4 сентября 2024Россия

Минобороны России показало кадры уничтожения морских дронов ВСУ в Черном море

Минобороны показало видео уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Минобороны России показало видео уничтожения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря в ночь на 4 сентября. Запись ведомство предоставило «Ленте.ру».

На кадрах объективного контроля видно горящие морские дроны и яркую вспышку, похожую на взрыв.

Как уточнили в Минобороны, четыре надводных дрона были поражены силами Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря.

Помимо этого, минувшей ночью ВСУ запустили по России беспилотники самолетного типа. Два из них сбили над территорией Белгородской области, еще по одному — над Курской областью и акваторией Черного моря.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что воздушные цели сбили над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом. По его данным, пострадавших и серьезных разрушений нет.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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