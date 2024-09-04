Минобороны России заявило о пресечении новой атаки ВСУ на Курскую область

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Курской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли новую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курскую область. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 11:10 по московскому времени дежурные военные сбили над территорией региона очередной беспилотник самолетного типа. Подробности о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрываются.

Ранее в Минобороны отчитались, что в ночь на 4 сентября система ПВО также сбила два украинских беспилотника в Белгородской области и еще по одному — в Курской и над акваторией Черного моря.

Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ. Российское оборонное ведомство предоставило кадры, на которых видно взрыв морских дронов.