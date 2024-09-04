Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:48, 4 сентября 2024Интернет и СМИ

Сотрудников Минпромторга предупредили об угрозах использования Telegram

РБК: Минпромторг предупредил сотрудников об угрозах использования Telegram

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Сотрудники Минпромторга получили письмо, в котором им напомнили о необходимости перейти для служебного взаимодействия на автоматизированное рабочее место госслужащего «Среда» (АРМ ГС), а также предупредили об угрозах использования Telegram. Об этом стало известно РБК.

По данным агентства, чиновникам сообщили, что переход на сервис «Среда» проводится в связи с постановлениями правительства, а также «в целях предотвращения угроз безопасности информации, связанных с использованием мессенджеров, в том числе Telegram».

Утверждается, что письмо сотрудники министерства получили в конце августа, через несколько дней после задержания в Париже основателя Telegram Павла Дурова. В пресс-службе Минпромторга письмо не стали комментировать. Однако там отметили, что министерство использует коммуникационные сервисы АРМ ГС с 2022 года.

Вскоре после задержания в Париже Дурова Telegram-канал Baza заявил, что российским чиновникам пришло поручение удалить служебные переписки в Telegram. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал полной глупостью призывы чистить переписки в мессенджере. Он также указал, что государственные служащие не должны использовать в служебных целях мессенджеры.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Украины подал в отставку. Кто может занять его место и как на это отреагировали в России?

      Экс-глава МИД Австрии стала амбассадором по сохранению амурского тигра в России

      Понятой украл 350 тысяч рублей во время обыска российской квартиры и получил штраф

      Генеративный ИИ назвали дорогим удовольствием

      На Западе заявили о конце режима Зеленского

      Госдеп США оценил отказ Монголии выполнять ордер МУС на «арест» Путина

      Пропавшую полгода назад российскую студентку заподозрили в побеге в ОАЭ

      Доставлять грузы из Китая в Россию стало дороже

      Россияне изменили отношение к одному виду вкладов

      Командир снайперов ВСУ получил 25 лет колонии за расстрел из винтовки жителя Мариуполя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше