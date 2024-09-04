Сотрудников Минпромторга предупредили об угрозах использования Telegram

РБК: Минпромторг предупредил сотрудников об угрозах использования Telegram

Сотрудники Минпромторга получили письмо, в котором им напомнили о необходимости перейти для служебного взаимодействия на автоматизированное рабочее место госслужащего «Среда» (АРМ ГС), а также предупредили об угрозах использования Telegram. Об этом стало известно РБК.

По данным агентства, чиновникам сообщили, что переход на сервис «Среда» проводится в связи с постановлениями правительства, а также «в целях предотвращения угроз безопасности информации, связанных с использованием мессенджеров, в том числе Telegram».

Утверждается, что письмо сотрудники министерства получили в конце августа, через несколько дней после задержания в Париже основателя Telegram Павла Дурова. В пресс-службе Минпромторга письмо не стали комментировать. Однако там отметили, что министерство использует коммуникационные сервисы АРМ ГС с 2022 года.

Вскоре после задержания в Париже Дурова Telegram-канал Baza заявил, что российским чиновникам пришло поручение удалить служебные переписки в Telegram. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал полной глупостью призывы чистить переписки в мессенджере. Он также указал, что государственные служащие не должны использовать в служебных целях мессенджеры.

