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12:24, 27 августа 2024Интернет и СМИ

В Кремле оценили призыв чистить переписки в Telegram

Представитель Кремля Песков назвал полной глупостью чистку переписок в Telegram

Фото: Unsplash

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил призывы чистить переписки в Telegram, распространившиеся на фоне задержания во Франции основателя мессенджера Павла Дурова. Слова пресс-секретаря президента России передает ТАСС.

Песков в разговоре с журналистами назвал полной глупостью чистку переписок в Telegram. Он также отметил, что в Кремле не используют мессенджеры в рабочих целях.

«Государственные служащие по идее не должны использовать в служебных целях мессенджеры, ибо ни один мессенджер не является надежным с точки зрения информационной безопасности, и Telegram тоже», — добавил представитель Кремля.

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Кроме того, Песков во время общения с сотрудниками СМИ заверил, что Россия готова оказывать содействие Дурову. Он уточнил, что ситуация осложнена тем, что основатель Telegram также является гражданином Франции.

27 августа прокуратура Парижа сделала новое заявление о задержании Дурова. Сообщалось, что он пробудет под стражей еще 48 часов.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту. По версии следствия, бизнесмен является соучастником противозаконных действий, совершенных через Telegram. В деле, по которому задержали основателя Telegram, содержатся обвинения в 12 преступлениях. В их числе отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении детской порнографии, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотиков.

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      Маргарита Щигарева
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