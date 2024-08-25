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17:05, 25 августа 2024Россия

Стало известно о поручении российским чиновникам удалить служебные переписки в Telegram

Baza: российским чиновникам поручили удалить служебные переписки в Telegram

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российским чиновникам на фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции пришло поручение удалить служебные переписки в мессенджере. Об этом сообщает Baza со ссылкой на источники.

Часть чиновников, опрошенных изданием, при этом заявили, что подобные указания им не приходили. Однако они ждут поручений от начальства в грядущий понедельник-вторник.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян посоветовала тем, кто использовал мессенджер Telegram для чувствительных переписок, удалить их прямо сейчас. Симоньян считает, что Дурова задержали во Франции, чтобы он отдал ключи от чатов в мессенджере. Предприниматель их отдаст, уверена главред RT.

Дуров был задержан в парижском аэропорту вечером 24 августа по обвинению в соучастии незаконным действиям, производимых через его мессенджер. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что для западных стран Дуров является непредсказуемым и опасным, потому что он русский.

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