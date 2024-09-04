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01:50, 4 сентября 2024Путешествия

Молния ударила в арку у Колизея и отколола фрагменты

Adnkronos: молния отколола фрагменты у арки Константина у Колизея в Риме

Фото: Alberto Lingria / Reuters

Молния попала в Триумфальную арку императора Константина, стоящую у Колизея в Риме. Об этом сообщило информационное агентство Adnkronos.

«Все фрагменты были подняты и помещены в безопасное место. Оценка ущерба уже началась, анализ продолжится завтра утром», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что украинец оставил на стене Колизея одну надпись. 9-летний турист с Украины посещал достопримечательность в компании двух друзей и нацарапал свое имя.

До этого англоговорящий турист нацарапал ключом свое имя и имя невесты на стене Колизея. Инцидент сняли на видео.

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      Марина Совина
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