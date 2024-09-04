На Дальнем Востоке запустили производство туристических автобусов

«Соллерс» запустил производство туристических автобусов во Владивостоке

Российская компания «Соллерс» запустила на Дальнем Востоке производство автобусов под собственным брендом Sollers. Об этом со ссылкой на заявление секретариата первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова пишет РИА Новости.

Завод во Владивостоке будет выпускать две модели — туристический автобус Sollers SA9 и междугородний автобус Sollers SA6. Вместимость автобусов — до 51 пассажира, они будут оснащаться регулируемыми креслами и системой кондиционирования, в модели SA9 дополнительно будет установлены индивидуальные дефлекторы вентиляции и USB-порты для зарядки мобильных устройств. Ожидается, что продажи транспортных средств стартуют уже в декабре 2024 года.

Как отметил Мантуров, производство новых автобусов способствует активному развитию внутреннего туризма и повышения транспортной мобильности населения. Первый вице-премьер выразил уверенность, что автобусы Sollers будут пользоваться спросом у туроператоров и пассажирских перевозчиков. При этом для дополнительного стимулирования поставок власти установят по ним повышенную скидку по программе льготного лизинга, добавил он.

Сейчас на бывшем совместном предприятии с японским брендом Mazda («Автомобильные индустриальные технологии») организована сборочная и тестовая линии. Прогнозируемая производственная мощность завода — до 1,5 тысячи автобусов в год. При этом уровень локализации проекта будет поэтапно повышаться. «Мы рассчитываем, что запуск нового производства позволит закрыть потребность российского рынка в автобусах для перевозки по туристическим маршрутам на различные расстояния», — подчеркнул гендиректор «Соллерса» Николай Соболев.

В августе перезапустил производство и начал сборку автомобилей бывший завод Volkswagen в Калуге, ООО «АГР». По словам заместителя губернатора Калужской области Владимира Попова, до конца года там рассчитывают собрать 27 тысяч машин. При этом замглавы региона не уточнил, о каких марках авто идет речь.