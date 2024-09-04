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08:15, 4 сентября 2024Экономика

На Дальнем Востоке запустили производство туристических автобусов

«Соллерс» запустил производство туристических автобусов во Владивостоке

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российская компания «Соллерс» запустила на Дальнем Востоке производство автобусов под собственным брендом Sollers. Об этом со ссылкой на заявление секретариата первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова пишет РИА Новости.

Завод во Владивостоке будет выпускать две модели — туристический автобус Sollers SA9 и междугородний автобус Sollers SA6. Вместимость автобусов — до 51 пассажира, они будут оснащаться регулируемыми креслами и системой кондиционирования, в модели SA9 дополнительно будет установлены индивидуальные дефлекторы вентиляции и USB-порты для зарядки мобильных устройств. Ожидается, что продажи транспортных средств стартуют уже в декабре 2024 года.

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Как отметил Мантуров, производство новых автобусов способствует активному развитию внутреннего туризма и повышения транспортной мобильности населения. Первый вице-премьер выразил уверенность, что автобусы Sollers будут пользоваться спросом у туроператоров и пассажирских перевозчиков. При этом для дополнительного стимулирования поставок власти установят по ним повышенную скидку по программе льготного лизинга, добавил он.

Сейчас на бывшем совместном предприятии с японским брендом Mazda («Автомобильные индустриальные технологии») организована сборочная и тестовая линии. Прогнозируемая производственная мощность завода — до 1,5 тысячи автобусов в год. При этом уровень локализации проекта будет поэтапно повышаться. «Мы рассчитываем, что запуск нового производства позволит закрыть потребность российского рынка в автобусах для перевозки по туристическим маршрутам на различные расстояния», — подчеркнул гендиректор «Соллерса» Николай Соболев.

В августе перезапустил производство и начал сборку автомобилей бывший завод Volkswagen в Калуге, ООО «АГР». По словам заместителя губернатора Калужской области Владимира Попова, до конца года там рассчитывают собрать 27 тысяч машин. При этом замглавы региона не уточнил, о каких марках авто идет речь.

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