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12:43, 4 сентября 2024Бывший СССР

«Накопилось много недовольства». Абхазия заявила, что Россия приостановила соцвыплаты местным врачам и учителям

Глава МИД Абхазии Шамба: РФ приостановила соцвыплаты местным врачам и учителям

Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости

Россия приостановила социальные выплаты врачам и учителям Абхазии. Об этом сообщил глава абхазского МИД Сергей Шамба.

По его словам, таким образом российское государство начало вводить санкции в связи с невыполнением Абхазией определенных обязательств. «Речь шла о том, что невыполнение нами обязательств может повлечь за собой определенные санкции, они уже начали осуществляться с 1 сентября. Будет остановлено социальное финансирование, которое касается врачей, учителей, силовых структур и прочих», — рассказал дипломат.

Он возложил ответственность за ситуацию на власти республики и призвал вновь наладить отношения с Россией. «Очевидно, что за последнее время накопилось много недовольства у наших союзников. Взаимоотношения значительно изменились. Это не то, что было в начале», — отметил Шамба.

Он также привел в пример период, когда «было признание Абхазии и какое в российском обществе было отношение». Сегодня всего этого нет, сказал дипломат. «Все мы постарались, чтобы такое произошло. Давайте все вместе постараемся как-то исправлять ситуацию», — добавил глава МИД.

Сергей Шамба

Сергей Шамба. Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Шамба призвал власти Абхазии наладить отношения с Россией

На прошлой неделе в ряде Telegram-каналов появилась информация о якобы состоявшихся в Москве переговорах с участием президента Абхазии Аслана Бжании и заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака. Как утверждали источники, по итогам совещания якобы было принято решение об отмене финансирования программ в Абхазии до тех пор, пока страна не ратифицирует соглашения о взаимном признании судебных решений, принятии закона об апартаментах, а также о льготах для иностранных инвесторов.

Сергей Шамба опроверг подлинность появившихся в сети данных и заявил, что официально Абхазия никаких документов не получала. «По нашим каналам мы ничего не получали. Документ, который не пришел официально, мы не можем его определить как подлинный», — сказал дипломат.

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Однако некоторые пункты из обнародованных фейковых документов он прокомментировал. В частности, говоря о возможности лишения российского гражданства некоторых депутатов и представителей оппозиционных политических сил Абхазии, Шамба отметил, что этот вопрос — прерогатива российской стороны.

При этом, подчеркнул он, общественность должно волновать не возможное лишение гражданства, а те санкции, которые могут последовать со стороны России после приостановке выплат. «Вот о чем мы должны говорить и беспокоиться. К чему приведет нас такая ситуация, как из нее выходить, и какая ситуация сложится в Абхазии, если такая конфронтация будет продолжаться? Я думаю, что наше общество должно быть обеспокоено именно этими вопросами в первую очередь», — заявил глава МИД.

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      Маргарита Миронова
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