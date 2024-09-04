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12:02, 4 сентября 2024Наука и техника

НАСА заявило о готовности к запуску станции Europa Clipper

НАСА: станция Europa Clipper готова к запуску к Юпитеру и его спутникам

Фото: David Swanson / Reuters

Автоматическая межпланетная станция (АМС) Europa Clipper готова к запуску к Юпитеру и спутникам планеты-гиганта. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает SpaceNews.

«НАСА готовится выдать разрешение на запуск в следующем месяце космического корабля Europa Clipper, придя к выводу, что его электроника способна справиться с запланированным графиком миссии», — пишет издание.

В настоящее время НАСА продолжает предстартовые испытания АМС.

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В июле заместитель директора по науке Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Ники Фокс заявила, что проблемы с транзисторами Europa Clipper будут решены и станция отправится в космос в октябре.

В том же месяце ArsTechnica со ссылкой на НАСА рассказало, что Europa Clipper оказалась уязвима к радиации Юпитера. К подобным выводам в НАСА пришли, изучив влияние радиации на некоторые МОП-транзисторы станции, отвечающие за регулирование пропускаемого электрического тока в системах аппарата. Проведенные специалистами замеры показали, что полупроводниковые элементы выходят из строя при меньших дозах радиации, чем предусмотрено проектом станции.

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      Иван Потапов
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