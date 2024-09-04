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14:19, 4 сентября 2024Экономика

Названо условие для роста цен на нефть

Эксперт Скрябин: цены на нефть могут вырасти при снижении ставки ФРС

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Мировые цены на нефть могут вырасти при одном условии. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

По его слова, котировки могут развернуться к росту, если Федеральная резервная система (ФРС) США начнет цикл снижения ключевой ставки. Другим фактором эксперт назвал готовность стран ОПЕК+ поддержать ценовую стабильность на рынке. Скрябин объяснил, что текущее снижение цены связано с опубликованными во вторник, 3 сентября, данными об индексе деловой активности в промышленном секторе США. Показатель оказался хуже ожиданий экспертов и опустился ниже уровня 50.

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По словам эксперта, такое значение индекса говорит о негативных ожиданиях, в частности, сокращении промышленного производства, что увеличивает риски общего замедления американской экономики. В результате в США может снизиться спрос на нефть, отметил он. Кроме того, на цены влияет и риск наращивания добычи ОПЕК+ к концу текущего года, добавил Скрябин.

В среду, 4 сентября, цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с 13 декабря 2023 года. Нефть WTI (West Texas Intermediate) подешевела на 1,39 процента, до 69,36 доллара за баррель.

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