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15:21, 4 сентября 2024Экономика

Названы возможные сроки старта онлайн-продаж алкоголя в России

Глава АКИТ Соколов: запуск онлайн-продаж алкоголя возможен не раньше 2025 года

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Старт продаж алкогольной продукции в российском сегменте интернета в случае одобрения соответствующей инициативы правительством возможен не раньше следующего года. Такие сроки назвал глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, его слова приводит ТАСС.

Как уточнил Соколов, до конца 2024 года запустить подобный формат торговли в России невозможно, это обусловлено тем, что отечественным компаниям требуется время, чтобы «технологически перестроиться». Кроме того, для реализации подобной инициативы нужно разработать схему онлайн-реализации этой продукции и контролируемый государством интернет-канал продаж.

Соколов добавил, что на проработку вышеуказанных механизмов необходимо не менее полугода. Он также напомнил, что запрет на дистанционную продажу алкоголя в России был введен 17 лет назад, однако контролировать этот рынок крайне проблематично. В итоге доставка подобной продукции зачастую осуществляется «недобросовестными игроками». В результате федеральный бюджет теряет «колоссальный объем выпадающих доходов», посетовал глава АКИТ.

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Для будущей реализации онлайн-торговли алкоголем в России Соколов рекомендовал отечественным властям использовать опыт Китая. В этой азиатской стране, пояснил он, реализация данной продукции в интернете происходит при помощи применения курьерами биометрических технологий, которые позволяют определить точный возраст покупателя. В России есть аналог в виде Единой биометрической системы, заключил он.

Ранее глава АКИТ заявил о резком росте нелегальных онлайн-продаж алкогольной продукции в России. По его данным, только за первую половину 2023 года объемы подобного теневого рынка в стране выросли на 60 процентов и достигли уровня в 80 миллиардов рублей. Аналитик уточнил, что такие сделки проводятся вчерную, и уследить за ними крайне сложно на фоне стремительного развития онлайн-сервисов для подобного рода торговли. Согласно оценке НИФИ Минфина, только за прошлый год федеральный бюджет недосчитался из-за этого 253 миллиардов рублей, резюмировал Соколов.

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