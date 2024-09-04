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20:29, 4 сентября 2024Наука и техника

ИИ-компьютеры Microsoft не смогли запустить видеоигры

WSJ: Microsoft признала, что ее ИИ-компьютеры бесполезны для видеоигр

Фото: Surface / Unsplash

Корпорация Microsoft признала, что ее новые компьютеры с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) могут не работать с популярными играми. На это обратила внимание газета The Wall Street Journal (WSJ).

ПК Copilot+ оснащены ARM-процессорами Qualcomm Snapdragon, которые имеют нейронный чип для выполнения функций ИИ. Однако выяснилось, что компьютеры не могут запускать многие популярные видеоигры из-за ограничений. По оценке специалистов WSJ, 15 процентов владельцев ПК являются геймерами, и они привыкли не испытывать проблем с компьютерными играми на устройствах с Windows.

Проблема связана с видеоиграми, разработанными под процессоры с архитектурой x86. Однако эти программы могут не запускаться на девайсах с ARM-чипами. Чтобы решить эту проблему, Microsoft создала эмулятор Prism. Но выяснилось, что программа по сути бесполезна, так как не функционирует достаточно хорошо. В тестах WSJ выяснилось, что из 1300 видеоигр только половина из них работала без ошибок и сбоев.

Отдельная проблема существует с онлайн-играми — например, Fortnite и League of Legends. Тайтлы не могут быть запущены без античит-систем, работа которых блокируется ARM-процессором. В разговоре с журналистами в Microsoft признали, что для «качественного игрового процесса» пользователям лучше отказаться от моделей Copilot+.

Корпорация Microsoft запустила новую линейку компьютеров, ориентированных на работу с искусственным интеллектом (ИИ), в конце мая. Все устройства получили нейронный чип, минимум 16 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти.

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      Андрей Ставицкий
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