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17:56, 4 сентября 2024Спорт

Олимпийская чемпионка из России рассказала о сдаче допинг-пробы в чайхане

Олимпийская чемпионка Ильиных рассказала о сдаче допинг-пробы в чайхане

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных рассказала о самом необычном месте, в котором ей приходилось сдавать допинг-пробу. Ее слова приводит RT.

Россиянка вспомнила, что однажды ей позвонили допинг-офицеры, которые не нашли ее на базе в Новогорске. Ильиных извинилась и сказала, что находится в чайхане в центре Москвы. «Через какое‑то время приехали два допинг‑офицера, женщина и мужчина, и прямо там, в чайхане, я ходила с ними в туалет сдавать анализ», — рассказала спортсменка.

Ильиных добавила, что допинг-офицеры пошли ей навстречу, приехав в заведение. «За результат пробы я не волновалась в принципе, поскольку никогда никакие таблетки не принимала, даже обезболивающие», — отметила фигуристка.

Ильяных стала олимпийской чемпионкой на Играх-2014 в Сочи в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым в командных соревнованиях. На той же Олимпиаде спортсмены взяли бронзу в личном турнире.

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      Алексей Гусев
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