Отец российской школьницы схватился за нож при встрече с подозреваемым

URA.RU: отец убитой в Нижнем Тагиле девочки хотел зарезать подозреваемого

Подозреваемый в расправе над 11-летней школьницей признался в преступлении

Начало событий в новости Подозреваемый в расправе над 11-летней школьницей признался в преступлении

В Нижнем Тагиле отец 11-летней школьницы схватился за нож во время следственного эксперимента с подозреваемым в расправе над ней рецидивистом Владимиром Александровым. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, раздавленный горем мужчина плакал, кричал, что хочет отомстить преступнику. Его обезоружили охранявшие Александрова полицейские, а затем им удалось образумить обезумевшего отца.

Следственный эксперимент с участием подозреваемого проводился в общежитии на улице Юности, где он жил по соседству с жертвой.

Александров признался в совершении преступления — он надругался над ребенком, а затем сжал руками шею, оставив тело в подвале. В 2020 году он был осужден за изнасилование, а после участия в специальной военной операции получил помилование.