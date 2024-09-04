Песков объяснил отсутствие Шойгу в делегации Путина во время поездки в Туву

Песков: Шойгу не вошел в президентскую делегацию в Туве из-за сферы деятельности

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу не был членом президентской делегации во время поездки президента России Владимира Путина в Туву из-за иной сферы деятельности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Республика Тува для Шойгу является малой родиной. Как отметил Песков, бывший министр обороны России не всегда сопровождал Путина во время визита в регион.

«Но сейчас это рабочая поездка, и сфера занятий Шойгу сейчас другая, он на другой должности, поэтому он не входил в состав делегации президента», — пояснил он.

Путин прибыл в Кызыл 2 сентября, где он провел в новой школе открытый урок «Разговоры о важном». Там он также посетил открытое в 2014 году Кызыльское президентское кадетское училище и первый построенный в России с 1991 года буддистский монастырь «Тубтен Шедруб Линг». Глава государства, кроме того, провел встречу с главой Тувы Владиславом Ховалыгом и совещание, на котором обсудил вопросы развития региона.