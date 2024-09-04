Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:43, 4 сентября 2024Силовые структуры

Подозреваемого в вымогательстве денег у ветерана СВО арестовали

В Приморье арестовали подозреваемого в вымогательстве денег у ветерана СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Начало событий в новости Задержан подозреваемый в вымогательстве денег у ветерана СВО. Ему грозит до 15 лет колонии

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Приморье Уссурийский районный суд арестовал подозреваемого в вымогательстве денег у ветерана специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина заключен под стражу на срок до 1 ноября 2024 года.

Как установил суд, в период с 1 октября 2022 года по 30 августа 2024 года фигурант работал с некой группой лиц по предварительному сговору. Они угрожали военнослужащему физическим насилием и требовали передать им 1,5 миллиона рублей.

2 сентября злоумышленник был задержан. Им оказался ранее судимый 22-летний местный житель. Он признал вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). Фигуранту грозит от 7 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Украины подал в отставку. Кто может занять его место и как на это отреагировали в России?

      Экс-глава МИД Австрии стала амбассадором по сохранению амурского тигра в России

      Понятой украл 350 тысяч рублей во время обыска российской квартиры и получил штраф

      Генеративный ИИ назвали дорогим удовольствием

      На Западе заявили о конце режима Зеленского

      Госдеп США оценил отказ Монголии выполнять ордер МУС на «арест» Путина

      Пропавшую полгода назад российскую студентку заподозрили в побеге в ОАЭ

      Доставлять грузы из Китая в Россию стало дороже

      Россияне изменили отношение к одному виду вкладов

      Командир снайперов ВСУ получил 25 лет колонии за расстрел из винтовки жителя Мариуполя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше