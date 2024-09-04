Подозреваемого в вымогательстве денег у ветерана СВО арестовали

В Приморье арестовали подозреваемого в вымогательстве денег у ветерана СВО

Задержан подозреваемый в вымогательстве денег у ветерана СВО. Ему грозит до 15 лет колонии

Начало событий в новости Задержан подозреваемый в вымогательстве денег у ветерана СВО. Ему грозит до 15 лет колонии

В Приморье Уссурийский районный суд арестовал подозреваемого в вымогательстве денег у ветерана специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина заключен под стражу на срок до 1 ноября 2024 года.

Как установил суд, в период с 1 октября 2022 года по 30 августа 2024 года фигурант работал с некой группой лиц по предварительному сговору. Они угрожали военнослужащему физическим насилием и требовали передать им 1,5 миллиона рублей.

2 сентября злоумышленник был задержан. Им оказался ранее судимый 22-летний местный житель. Он признал вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). Фигуранту грозит от 7 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.