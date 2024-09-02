Задержан подозреваемый в вымогательстве денег у ветерана СВО. Ему грозит до 15 лет колонии

В Приморье задержали подозреваемого в вымогательстве денег у бойца СВО

В Уссурийске Приморского края задержан рецидивист, подозреваемый в вымогательстве денег у ветерана специальной военной операции (СВО).

Им оказался ранее судимый 22-летний местный житель. Он признал вину. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК России («Вымогательство»). Фигуранту грозит от 7 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

Не нашедший управу на вымогателей ветеран СВО записал прощальное видео

Отмечается, что в ходе боев мужчина потерял руку и по возвращении стал получать специальные выплаты, о которых узнали аферисты. Поначалу потерпевший обращался в полицию, но правоохранители отказались вести расследование и даже разорвали заявление у него на глазах.

Затем военный опубликовал в сети прощальное видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором рассказал, что после возвращения из зоны СВО подвергся вымогательствам со стороны этнической группировки. «Я прошу Александра Бастрыкина и вышестоящие органы, чтобы посодействовали после моей смерти, чтобы посадили виновных», — сказал ветеран в своем видеообращении. По его словам, он не единственный, кто уже подвергся угрозам.

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Военного в бессознательном состоянии госпитализировали

Вскоре после публикации мужчина пропал. После передачи информации в полицию начались оперативно-поисковые мероприятия, в которых были задействованы сотрудники уголовного розыска, кинологической службы, а также привлечены волонтеры общественной организации «ПримПоиск», сотрудники военной полиции, военнослужащие 155-й дивизии морской пехоты.

Спустя несколько часов военного нашли в бессознательном состоянии и передали бригаде скорой медицинской помощи, доставившей его во Владивостокскую клиническую больницу №2.

В краевом главке МВД указали, что по результатам проверки будет в том числе дана оценка действиям должностных лиц.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал дикой ситуацию, когда воин, сражающийся за Родину на передовой, возвращаясь домой, должен сражаться еще и с местными бандитами, от которых правоохранительная система не может его защитить.

Он надеется, что Генпрокуратура и МВД кардинально разберутся с этой проблемой в регионе.