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12:53, 4 сентября 2024Наука и техника

Российской «Марфой» поуправляли с задержкой

НПО «Андроидная техника»: роботом «Марфа» поуправляли с задержкой

Кадр: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина / Youtube

С российским роботом «Марфа» — наследником «Федора» — провели эксперимент по управлению с задержкой. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Эксперимент проводился совместно с Центром подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина (ЦПК) и Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения (ЦНИИмаш). В его ходе робот получал команды с задержкой в четыре секунды, что имитировало условия на Луне.

Дудоров добавил, что эксперимент прошел успешно.

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В марте 2022-го исполнительный директор в беседе с «Роскосмос ТВ» сообщил, что космонавты назвали робота «Федора» бесполезным в современных условиях Международной космической станции.

В сентябре 2019-го на Землю успешно вернулась спускаемая капсула космического корабля «Союз МС-14», внутри которой находился «Федор».

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      Иван Потапов
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