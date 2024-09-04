Сбербанк назвал цель мошенников при взломе аккаунтов на «Госуслугах»

Сбербанк: мошенники взламывают аккаунты на «Госуслугах» для займов в МФО

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что при взломе аккаунтов на «Госуслугах» мошенники действуют двумя группами. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Кузнецов уточнил, что первая группа злоумышленников взламывает личный кабинет, а вторая занимается оформлением займов. «Конечная цель мошенников при сценарии с "Госуслугами", как правило, сводится к тому, чтобы оформлять займы в микрофинансовых организациях через взломанный аккаунт», — отметил он.

Мошенники прикрываются разными образами в зависимости от возраста россиянина. Пожилым людям нередко звонят от имени медицинского учреждения или социальных организаций, поэтому под предлогом перерасчета пенсии или записи на прием в больницу просят продиктовать трехзначный код из смс для входа в аккаунт.