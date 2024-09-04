Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 4 сентября 2024Забота о себе

Сексолог объяснил причины отсутствия оргазмов у мужчин

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

Причины нарушения эякуляции и отсутствия оргазма у мужчин могут быть как психологическими, так и физиологическими. Основные из них объяснил «Ленте.ру» психолог-сексолог центра семейного и сексуального образования Secrets Антон Орлов.

Эксперт предупредил: нарушения семяизвержения могут возникать из-за повреждения нервов, спровоцированного операциями, травмами или заболеваниями, такими как диабет. Подобные состояния могут препятствовать прохождению сигналов от мозга к половым органам, что и мешает эякуляции и достижению оргазма.

По словам Орлова, негативно влиять на половую функцию может и низкий уровень тестостерона и других гормонов, важных для поддержания уровня либидо. Также привести к неспособности достичь оргазма могут некоторые лекарства, особенно антидепрессанты и препараты для лечения гипертонии, добавил сексолог.

Еще одной причиной проблем со семяизвержением он назвал стресс и тревогу.

Психологическое напряжение из-за работы, проблем в личной жизни или даже ожиданий от сексуальной активности может мешать достижению оргазма. Сказываться на сексуальной активности могут и конфликты с партнером, недостаток эмоциональной близости

Антон Орловпсихолог-сексолог

Орлов отметил, что при возникновении этой проблемы нужно записаться к специалисту, который назначит обследование, чтобы исключить физиологические проблемы. «Если вы принимаете лекарства, которые могут влиять на сексуальную функцию, поговорите с врачом о возможных альтернативах или корректировке дозировки», — предложил эксперт.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023

Если физиологических проблем нет, стоит обратиться к психологу, добавил сексолог. Также будет полезно освоить техники медитации и расслабления и заняться спортом, так как физические упражнения помогают улучшить кровообращение, в том числе и в органах малого таза, добавил Орлов.

Ранее сексолог, психолог, магистр психологических наук Марина Гринвальд рассказала о пользе мастурбации. По ее словам, самоудовлетворение может стать спасением для мужчины во время послеродового восстановления партнерши.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      Сырский отстранил начштаба ВСУ, заподозренного в госизмене. Почему военного уже второй раз обвиняют в связях с Россией?

      Украинский пленный заявил о приказе Сырского взорвать бомбу на Курской АЭС

      Сальдо рассказал о подготовке десанта ВСУ иностранными инструкторами

      Стало известно о закупке Украиной китайских дронов вопреки возражениям производителя

      Правительство одной из стран ЕС раскритиковали из-за особенностей помощи Украине

      Россиянин описал жизнь русских в США фразой «не все так гладко»

      В США заявили о безысходном положении Украины

      Жителя курского села трижды атаковал украинский дрон

      В США заявили о готовности перезапустить несколько реакторов АЭС

      Сотрудник отеля пробрался в номер к спавшей без одежды девушке и потрогал ее за грудь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше