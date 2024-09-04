Сексолог объяснил причины отсутствия оргазмов у мужчин

Причины нарушения эякуляции и отсутствия оргазма у мужчин могут быть как психологическими, так и физиологическими. Основные из них объяснил «Ленте.ру» психолог-сексолог центра семейного и сексуального образования Secrets Антон Орлов.

Эксперт предупредил: нарушения семяизвержения могут возникать из-за повреждения нервов, спровоцированного операциями, травмами или заболеваниями, такими как диабет. Подобные состояния могут препятствовать прохождению сигналов от мозга к половым органам, что и мешает эякуляции и достижению оргазма.

По словам Орлова, негативно влиять на половую функцию может и низкий уровень тестостерона и других гормонов, важных для поддержания уровня либидо. Также привести к неспособности достичь оргазма могут некоторые лекарства, особенно антидепрессанты и препараты для лечения гипертонии, добавил сексолог.

Еще одной причиной проблем со семяизвержением он назвал стресс и тревогу.

Психологическое напряжение из-за работы, проблем в личной жизни или даже ожиданий от сексуальной активности может мешать достижению оргазма. Сказываться на сексуальной активности могут и конфликты с партнером, недостаток эмоциональной близости Антон Орлов психолог-сексолог

Орлов отметил, что при возникновении этой проблемы нужно записаться к специалисту, который назначит обследование, чтобы исключить физиологические проблемы. «Если вы принимаете лекарства, которые могут влиять на сексуальную функцию, поговорите с врачом о возможных альтернативах или корректировке дозировки», — предложил эксперт.

Если физиологических проблем нет, стоит обратиться к психологу, добавил сексолог. Также будет полезно освоить техники медитации и расслабления и заняться спортом, так как физические упражнения помогают улучшить кровообращение, в том числе и в органах малого таза, добавил Орлов.

Ранее сексолог, психолог, магистр психологических наук Марина Гринвальд рассказала о пользе мастурбации. По ее словам, самоудовлетворение может стать спасением для мужчины во время послеродового восстановления партнерши.