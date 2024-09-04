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02:00, 4 сентября 2024Из жизни

Двухметровую акулу впервые съело более крупное существо неизвестного вида

NBC News: беременную сельдевую акулу съела более крупная неизвестная акула

Фото: Abdullah Athif / Unsplash

Американские ученые впервые зарегистрировали случай, когда сельдевую акулу съело более крупное существо. Об этом сообщает NBC News.

В октябре 2020 года сотрудники Университета штата Аризона поймали беременную сельдевую акулу. Они прикрепили два датчика слежения к двухметровой рыбе и выпустили ее, чтобы изучить поведение беременной особи. Однако уже через несколько месяцев один из датчиков всплыл на поверхность у Бермудских островов.

Ученые собрали данные с метки и заметили, что она находилась в нетипичных для сельдевых акул условиях. «Все данные приводили к одному и тому же выводу: она была съедена», — рассказала одна из исследователей Брук Андерсон. Они установили, что, до того как всплыть, датчик перемещался в желудке неизвестного морского животного.

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По словам сотрудников университета, беременную сельдевую акулу могли съесть белая акула или акула-мако. Теории о нападении других хищников они отвергли из-за неподходящих биологических особенностей. «Нам нужно продолжать отслеживать этих акул с помощью датчиков, чтобы понять, как часто это происходит», — прокомментировала случившееся Андерсон. Она отметила, что теперь ученым важным узнать, как подобные нападения влияют на популяцию сельдевых акул.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле обнаружили окаменелые останки ламантина, пережившего нападение сразу двух хищников. На нем остались отметины, оставленные зубами крокодила, а в области шеи застрял сломанный зуб тигровой акулы.

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      Юлия Юткина
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