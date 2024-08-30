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08:56, 30 августа 2024Из жизни

Акула растерзала ламантина после нападения крокодила

В Венесуэле нашли окаменелого ламантина, на которого напали акула и крокодил

Фото: Hugh Gentry / Reuters

В Венесуэле обнаружили окаменелые останки ламантина, пережившего нападение сразу двух хищников. Об этом сообщает издание Livescience.

Скелет ламантина, жившего в эпоху миоцена (от 11,6 до 23 миллионов лет назад), нашли в районе венесуэльского города Коро. На нем остались отметины, оставленные зубами крокодила, а в области шеи застрял сломанный зуб тигровой акулы.

Швейцарские, американские и венесуэльские палеонтологи, изучавшие окаменелость, пришли к выводу, что крокодил напал на ламантина первым. Он схватил его за морду, чтобы тот задохнулся, а затем совершил смертельный бросок — маневр, которым крокодилы приканчивают добычу. Акула нашла и растерзала ламантина уже после этого.

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Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

Ранее сообщалось, что в США в искусственном закрытом озере неизвестным образом завелся ламантин. Водоем находится в 16 километрах от Атлантического океана и связан с ним лишь трубами, проложенными под землей.

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      Олег Парамонов
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