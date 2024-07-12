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16:57, 12 июля 2024Из жизни

Морская корова неизвестным образом оказалась в искусственном закрытом озере

В США в искусственном озере неизвестным образом завелся ламантин

Фото: Vitaliy6447 / Shutterstock / Fotodom

В США в искусственном закрытом озере неизвестным образом завелся ламантин, которого также называют морской коровой. Об этом пишет Business Insider.

Жители Южной Флориды рассказали, что видели в местном озере и рыб, и черепах, но ламантина обнаружили впервые. Морское млекопитающее в необычной обстановке они сняли на видео. Один из местных рассказал, что в конце июня заметил ламантина с детенышем.

Как морская корова оказалась в закрытом озере, до сих пор неизвестно. Водоем находится в 16 километрах от Атлантического океана и связан с ним лишь трубами, проложенными под землей. Биолог из Флоридской комиссии по охране рыбы и дикой природы Эмбер Хауэлл полагает, что такие трубы достаточно широки для ламантина. Обычно они заблокированы шлюзом, но его часто открывают — так морская корова и могла попасть в озеро.

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Ламантины в США последние годы страдают от нехватки пищи. В поисках еды и тепла они могут преодолевать большие расстояния и селиться в новых водоемах. Хауэлл отметила, что морской корове, попавшей в озеро, не грозит голод: там много прибрежной растительности, которой она может питаться.

Ранее сообщалось, что в августе 2023 года американцев призвали не вмешиваться в оргии ламантинов. Полицейские попросили людей уважать частную жизнь животных в этот чувствительный период и не вызывать сотрудников правоохранительных органов.

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      Юлия Юткина
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