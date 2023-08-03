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19:48, 3 августа 2023Из жизни

Полицейские призвали не вызывать их на оргии ламантинов

Miami New Times: американцев призвали не вмешиваться в оргии ламантинов

Фото: Maegan Luckiesh / Unsplash

Полицейские в американском штате Флорида призвали местных жителей и туристов не беспокоить ламантинов во время спаривание и не вызывать сотрудников правоохранительных органов на их оргии. Об этом сообщает Miami New Times.

Офис шерифа опубликовал на своей странице в соцсети видео с дюжиной крупных ламантинов, которые сгрудились у берега. Полицейские призвали людей уважать частную жизнь животных в этот чувствительный период и не вмешиваться в их оргии. Сотрудники правоохранительных органов пояснили, что часто получают звонки от неравнодушных граждан, которые ошибочно считают, что ламантинам нужна помощь. Они подчеркнули, что с животные все абсолютно в порядке.

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Представители некоммерческой организации Save the Manatee Club подчеркнули, что не стоит пугаться того, что спаривающиеся животные баламутят воду и размахивают плавниками и хвостами. По их словам, спаривание ламантинов, вес которых может достигать 450 килограммов, — обычное явление в летние месяцы.

Энди Гарретт, координатор Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды, рассказал, что спаривание у этих животных представляет собой сложный процесс: самка окружена группой самцов, которые шумно борются за право спаривания.

Ранее сообщалось, что знаменитого ламантина из США погубили брачные игры с собственным братом. Во время интенсивной брачной игры он получил серьезные травмы.

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    Алиса Дмитриева
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