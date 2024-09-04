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16:16, 4 сентября 2024Мир

Северную Корею заподозрили в казни десятков чиновников

TV Chosun: лидер КНДР Ким Чен Ын казнил десятки чиновников из-за наводнений

Фото: KCNA / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын якобы казнил десятки чиновников из-за наводнений, которые охватили в июле и августе значимую часть страны. Об этом сообщает южнокорейский телеканал TV Chosun.

«По-видимому, северокорейские власти в конце прошлого месяца казнили от 20 до 30 человек за неспособность предотвратить ущерб от наводнения, и есть обстоятельства, когда говорят, что среди них была фигура, эквивалентная губернатору провинции», — отмечается в материале.

В частности, чиновники якобы были связаны с бывшим секретарем отделения Трудовой партии Кореи (ТПК) Кан Бон Хуном в провинции Джаган, пострадавшей от наводнений. Ранее он также занимал должность заместителя министра военной промышленности.

2 августа южнокорейские СМИ заявили о многочисленных жертвах паводка из-за повышение уровня воды в реке Амноккан. Ким Чен Ын лично проинспектировал затопленные северокорейские поселки. Во время посещения одного из них он врезался в дерево.

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      Виктория Кондратьева
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