Сотрудник отеля пробрался в номер к спавшей без одежды девушке и потрогал ее за грудь

В Таиланде сотрудник гостиницы в городе Паттайя пробрался ночью в номер, где спала девушка с возлюбленным, и потрогал ее за обнаженную грудь. Об этом пишет The Thaiger.

20-летняя пострадавшая, пользующаяся в социальных сетях ником Белль, рассказала, что вечером 31 августа была со своим бойфрендом на концерте в центре города. Шоу закончилось поздно, и молодые люди решили снять на ночь бунгало в одной из местных гостиниц.

Около 4:30 утра Белль, которая спала полностью обнаженной, проснулась от чьих-то прикосновений. Сначала она подумала, что это ее возлюбленный. Однако открыв глаза девушка увидела, что над ней стоит сотрудник гостиницы и трогает ее за грудь.

Белль потребовала объяснений, но мужчина «небрежно предложил выйти и обсудить все снаружи». Девушка разбудила бойфренда, и они вместе бросились в администрацию отеля. При этом она снимала конфликт с пристававшим к ней мужчиной на видео.

Однако в администрации отказались верить в ее историю. Там принесли извинения только за то, что сотрудник вошел в номер без разрешения, так как якобы не смог достучаться в дверь.

Чем закончилась история — неизвестно. Пост Белль стал вирусным. Многие люди раскритиковали администрацию отеля и призвали усилить меры по защите постояльцев.

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