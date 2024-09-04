Стало известно об уничтожении двух украинских МиГ-29

Рожин: российские военные уничтожили два украинских МиГ-29 во Львове

Российские военные уничтожили два украинских истребителя МиГ-29 в результате атаки по территории международного аэропорта имени Данилы Галицкого во Львове. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки Российской армии, также был поврежден один самолет Су-24М. Рожин также отметил, что местные власти перекрыли проезд по Скниловскому мосту, с которого открывается обзор на территорию аэропорта.

«Исходя из открытых источников информации можно утверждать, что военная база на территории аэропорта активно используется противником – заметны перемещения летной техники и транспортных средств», — написал он.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили артиллерийским ударом саперную группу Вооруженных сил Украины в районе Кременной в Луганской народной республике. Отмечается, что саперы были уничтожены в ходе установки минных заграждений, пытаясь прикрыть отход своей группировки.