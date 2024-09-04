Суд принял иск Мизулиной к Дудю и Лебедеву

Суд Москвы принял к производству иск главы ЛБИ Мизулиной к Дудю и Лебедеву

Лефортовский суд Москвы принял к производству иск главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной к блогерам Артемию Лебедеву и Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Лефортовский суд Москвы принял к производству иск Ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета", Мизулиной Екатерины Михайловны к Дудю Юрию Александровичу, Лебедеву Артемию Андреевичу», — говорится в сообщении.

Также отмечалось, что иск был подан в связи с распространением недостоверных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Мизулиной и ЛБИ.

Ранее стало известно, что Мизулина подала иск на Дудя и Лебедева. Отмечалось, что глава ЛБИ обратилась в Лефортовский суд Москвы.

В интервью Дудю, опубликованном 1 августа, Лебедев раскритиковал деятельность Мизулиной и ее организации. После этого глава ЛБИ заявила, что подаст на блогер в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Она уточнила, что ЛБИ намерена взыскать с Дудя и Лебедева 10 миллионов рублей как компенсацию морального вреда.