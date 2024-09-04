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15:07, 4 сентября 2024Бывший СССР

Украина и Ирландия подписали соглашение о сотрудничестве

Зеленский и премьер Ирландии Гаррис подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис подписали Соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между двумя странами. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

«Ирландия предоставила гуманитарную, стабилизационную и нелетальную военную помощь Украине на сумму около 380 миллионов евро. В этом году Ирландия обязалась выделить нашему государству еще 128 миллионов евро на нелетальную военную поддержку и не менее 40 миллионов евро на гуманитарную помощь», — указано в сообщении.

Помимо этого, Ирландия, как отмечается, предоставит Киеву системы разминирования и обеспечит подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в миссии Евросоюза по военной помощи (EUMAM) на Украине.

Ранее Зеленский подписал соглашения о безопасности с премьер-министром Словении Робертом Голобом и премьером Чехии Петром Фиалой. Уточнялось, что Словения предоставила Украине 13 пакетов военной помощи. Кроме того, чешская сторона направила Украине военную помощь на сумму около 400 миллионов евро.

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      Валентин Карант
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